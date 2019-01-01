رسمياً - ميلان يتعاقد مع رافائيل لياو من ليل

تعويضاً لرحيل باتريك كوتروني إلى ولفرهامبتون

أعلن نادي ميلان الإيطالي، اليوم الخميس، عن تعاقده مع رافائيل لياو مهاجم نادي ليل الفرنسي، مواصلاً تدعيمه للفريق هذا الصيف.

ميلان تخلى منذ بضعة أيام عن مهاجمه باتريك كوتروني لنظيره الإنجليزي ولفرهامبتون، ليقرر تعويضه بمهاجم ليل الشاب.

وكشف الموقع الرسمي للروسونيري، عن توقيع اللاعب بشكل رسمي بعد التوصل لاتفاق مع ليل واجتياز لياو للفحص الطبي.

ووفقاً للعديد من التقارير الصحفية، فإن قيمة الصفقة وصلت إلى 30 مليون يورو، بالإضافة لـ5 ملايين أخرى كإضافات.

ويأتي ذلك مع احتمالية انضمام تياجو ديالو مدافع ميلان لليل في صفقة تبادلية بين الطرفين.

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وكان لياو قد حظى بموسم رائع مع ليل بالدوري الفرنسي، حيث سجل 8 أهداف بقميص الفريق الحاصل على المركز الثاني بالبطولة.

ويعتبر صاحب الـ20 عاماً هو ثالث صفقات ميلان الصيفية، بعد كل من رادي كرونيتش وثيو هيرنانديز.