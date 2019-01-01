وكيله: ميلان نادٍ مثالي للوكاس باكيتا

الوكيل سعيد جدًا بلاعبه وحياته في ميلانو

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى إدواردو أورام سعادته بالبالغة ببداية موكله لوكاس باكيتا مع ميلان، واصفًا النادي الإيطالي بأنه النادي المثالي لموكله.

ويعيش باكيتا أيامًا ممتازة في الميلانيلو بعد انضمامه للميلان خلال يناير الماضي، وقد أصبح سريعًا أحد عناصر التشكيل الأساسي للمدرب جينارو جاتوزو وسجل وصنع بالفعل.

الوكيل تحدث لموقع كالتشيوميركاتو قائلًا "أنا سعيد جدًا باستقبال ميلان له، وعلينا القول أن كل شيء بدأ جيدًا. لوكاس يلعب جيدًا جدًا جدًا لكني أعتقد أن الفريق بالكامل يلعب جيدًا. النتائج تصل والفريق يلعب بامتياز، لكن تلك مجرد البداية ونحن ندرك أن النادي أمامه الكثير من العمل ليُحقق الأهداف المنشودة".

رئيس الإنتر: لا فرصة لانتقال إيكاردي لليوفنتوس

إدواردو أشاد بدور جاتوزو مع باكيتا، مؤكدًا أنه يُقدم له النصح والمساعدة والدعم الكامل منذ أول يوم له في الفريق، مضيفًا "لقد جعله جزءً من مشروعه التكتيكي في ميلان، لم أتحدث مع جاتوزو مباشرة لكن لوكاس أشاد به وسعيد بكونه مدربه".

"باكيتا طور عقلية الفوز لديه منذ كان شابًا، لقد آمن بنفسه وعمل بجد يوميًا لتحسين نفسه. لقد أعد نفسه جيدًا من الجانب الذهني وكان يُدرك ما الذي ينتظره في ميلان، أراد الكرة الإيطالية ودرس كل التفاصيل ليكون جاهزًا في أسرع وقت ممكن".

أتم قائلًا "لا جدوى الآن من الحديث عن اهتمام سابق به من أندية أخرى، هو اتخذ قراره بعد التحدث مع قائدين عظيمين مثل ليوناردو ومالديني. لقد عرضوا عليه مشروعًا رياضيًا مهمًا، وقد أقنعنا تمامًا. دومًا ما رأى ميلان ناديًا مثاليًا له في أوروبا".