رسمياً | لاكسالت يغادر ميلان إلى تورينو

لاعب الأوروجواي ومغامرة جديدة

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أعلن ميلان انتقال ظهيره الدولي الأوروجوياني دييجو لاكسالت إلى صفوف تورينو على سبيل الإعارة خلال الموسم المقبل.

لاكسالت انضم الموسم الماضي إلى صفوف الروسونيري قادماً من جنوى مقابل 14 مليون يورو، وأربعة إضافية كحوافز.

ميلان يضع دياز بديلاً لصفقة كوريا

ونشر كلاً من ميلان وتورينو بياناً على صفحاتهما على وسائل التواصل الاجتماعية أشارا فيه لإتمام انتقال لاكسالت.

وتشير التقارير في الإعلام الإيطالي أن كلفة الإعارة نصف مليون يورو، ولكن سيتحمل تورينو راتب اللاعب البالغ 1.7 مليون يورو بالموسم.

ميلان يتجه لضم ديباي بعد صعوبات صفقة كوريا

وسبق للاكسالت العمل مع المدير الفني لتورينو والتر ماتزاري في 2013 وقت وصوله لإيطاليا من بوابة إنتر.

ويلعب ميلان مساء اليوم السبت أمام بريشيا ضمن لقاءات الجولة الثانية من الدوري الإيطالي.