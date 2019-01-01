ميلان يطلب بيونتيك وجنوى يحدد سعره

ميلان يحاول ضم اللاعب البولندي كريشتوف بيونتيك من صفوف جنوى والنادي يحدد سر مهاجمه.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكدت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي ميلان يسعى للحصول على خدمات اللاعب البولندي كريشتوف بيونتيك نجم هجوم فريق جنوى.

جاء هذا بحسب ما ذرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" والتي أكدت أن اللاعب يعد ضمن أولويات فريق ميلان في دعم خط هجومه.

وذكرت الصحيفة أن إدارة نادي جنوى لا تمانع التخلي عن خدمات اللاعب في وقت قريب، إلا أن المقابل المادي قد يمنع ميلان من إتمام الصفقة.

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وأكدت الصحيفة أن نادي جنوى لا يريد التفريط في خدمات اللاعب بسعر أقل من 60 مليون يورو، في ظل وجود رغبة كبيرة من أكثر من فريق في ضمه.

ويعاني ميلان من التراجع الكبير في مستوى مهاجمه الأرجنتيني جونزالو هيجواين المعار له من صفوف فريق يوفنتوس حتى نهاية الموسم.

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جدير بالذكر ان بيونتيك يحتل حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بواقع 13 هدفًا سجلهم، خلف البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس.