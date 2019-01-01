ميلان قد يضطر لبيع أحد نجومه من أجل ريتشاليسون

اللعب المالي النظيف يقف عائقاً أمام النادي الإيطالي

يبحث نادي ميلان الإيطالي، إمكانية التعاقد مع الجناح البرازيلي ريتشاليسون، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ريتشاليسون انتقل من واتفورد إلى إيفرتون الصيف الماضي، وتألق بشكل لافت مع التوفيز هذا الموسم.

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ميلان فتح خطوط اتصال مع إيفرتون للتعاقد مع اللاعب، لرغبة المدرب جينارو جاتوزو بتعزيز خياراته الهجومية.

التوفيز قد يرضخون لمحاولات ميلان، بشرط الحصول على مبلغ لا يقل عن 65 مليون يورو.

وهو ما يزيد عن القيمة التي دفعها إيفرتون لضم اللاعب من واتفورد بـ35 مليون جنيه إسترليني.

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العائق الوحيد أمام الصفقة هو قانون اللعب المالي النظيف، الذي قد يمنع ميلان من دفع هذا المبلغ الكبير.

الحل الأنسب لهذه الأزمة، التخلي عن أحد نجومه الصيف القادم، من أجل تفادي أي عقوبة من الاتحاد الأوروبي.