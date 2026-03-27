ميلان، غابيا غائب وليو في البرتغال: ما الذي يتردد قبل مباراة نابولي

أدت مباريات المنتخبات الوطنية إلى حرمان أليجري من عدد من اللاعبين. وقد اجتمع لاعبو الروسونيري صباح اليوم في ميلانيلو لمواصلة الاستعدادات للمباراة الحاسمة ضد نابولي يوم 6 أبريل المقبل. يأمل المدرب الليفورني في تحسين حالة جيمينيز ونكونكو وفولكروغ الذين لم يتم استدعاؤهم للمنتخبات الوطنية. يوم الثلاثاء، عاد لوفتوس-تشيك للتدريب مع الفريق: سيعود لاعب الوسط الإنجليزي إلى قائمة اللاعبين المستدعين لمباراة مارادونا ضد فريق كونتي.





ماتيو غابيا، الذي يتعافى بعد الجراحة التي خضع لها في أوائل مارس لعلاج فتق إربي، تدرب اليوم أيضًا بشكل منفصل: من الصعب، في الوضع الحالي، أن يتعافى في الوقت المناسب للمباراة الحاسمة، سواء بالنسبة لسباق الدوري أو دوري أبطال أوروبا، ضد نابولي. لياو موجود حالياً في البرتغال لإجراء فحوصات طبية بعد تفاقم الألم في عضلة الفخذ، وسيواصل تعافيه هناك قبل العودة إلى ميلانو الأسبوع المقبل. ولا توجد مؤشرات إيجابية بالنسبة للاعب البرتغالي أيضاً بشأن مباراة 6 أبريل.