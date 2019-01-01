ميلان يُواجه بولونيا بـ "الرومبو"، وسوزو يدفع الثمن

تغيير جديد في طريقة لعب ميلان

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفادت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت أن ميلان سيواجه بولونيا الإثنين القادم بطريقة لعب 4-3-1-2 المعروفة باسم الرومبو.

ويُعاني ميلان بقوة من تراجع الأداء والنتائج في الفترة الأخيرة، وهو ما كلفه التراجع من المركز الثالث إلى السابع، مما يعني فقدانه فرصة التأهل لدوري الأبطال الموسم القادم.

وضمن سعيه لتحسين المستوى والنتائج، ينوي المدرب جينارو جاتوزو دخول مباراة الجولة الـ35 من السيري آ بطريقة لعب الرومبو وباستخدام لوكاس باكيتا خلف المهاجمين باتريك كوتروني وكريشتوف بيونتيك، مع استبعاد سوزو من التشكيل الأساسي.

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ولم يُقنع الجناح الإسباني بأدائه هذا الموسم، وقد ازداد تراجع مستواه في الأسابيع الأخيرة، إذ لم يُسجل سوى هدف واحد منذ نوفمبر من العام الماضي.

يُذكر أن ميلان سيُواجه بولونيا وفيورنتينا وفروسينوني وسبال في المباريات المتبقية من السيري آ، وهو بحاجة لتعثر كلًا من أتالانتا وروما للعودة للمراكز المؤهلة لدوري الأبطال.