ميلان سلبي أمام بولونيا بعشرة لاعبين

فشل ميلان للمباراة الثانية على التوالي، في تحقيق الفوز واستغلال سقوط منافسيه، بالتعادل أمام بولونيا، في ختام مباريات الجولة الـ16.

وخسر لاتسيو أمس أمام أتلانتا، بهدف نظيف، ليفتح الباب للروسونيري الفرصة بالانفراد بالمركز الرابع والابتعاد عن نسور العاصمة.

وفي لقاء ظل الضباب يحكم فيه على أرضية الملعب ليمنع الفريقين من تقديم أداء جيد، انتهى الشوط الأول بدون أي فرصة محققة من لاعبي الفريقين.

وكانت اللقطة الوحيدة في الشوط الأول، تسديدة من الأرجنتيني جونزالو هيجواين على حدود منطقة الجزاء، تصدى لها الحارس بسهولة في الدقيقة 23.

وكاد التركي هاكان تشالهان أوجلو أن يسجل هدف التقدم للروسونيري لكن كرته مرت بجانب القائم الأيسر للحارس البولندي سكوربوسكي.

وفي الدقيقة 76 حصل الفرنسي تيموي باكايوكو على بطاقة صفراء ثانية، ليشهر الحكم في وجهه البطاقة الحمراء بعد 3 دقائق من حصوله على البطاقة الصفراء الأولى.

وقبل 7 دقائق من نهاية اللقاء، حصل فرانك كيسي على بطاقة صفراء أخرى، أكدت غيابه عن مباراة ميلان المقبلة أمام فيورنتينا.

