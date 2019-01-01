ميلان وريال مدريد يقتربان من اتفاق بخصوص تيو

ميلان يدعم دفاعه

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوردت تقارير صحفية إيطالية أن اتفاق تم بين ميلان وريال مدريد بخصوص انضمام تيو هيرنانديز، المدافع الأيسر، لصفوف الروسونيري.

تيو التقى في الأيام الماضية بالمدير الرياضي لميلان باولو مالديني، والذي تحصل على موافقته بالانضمام لصفوف الفريق الموسم المقبل.

رسميًا.. ميلان خارج البطولات الأوروبية الموسم القادم ❌ pic.twitter.com/PNcXRQVlOy — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 28, 2019

تورينو وروما مستفيدان - ما هي توابع استبعاد ميلان من الدوري الأوروبي؟

وذكرت "لاجازيتا" أن ميلان سيضم اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسم، مع إلزامية شراء الصيف المقبل مقابل 20 مليون يورو.

وأوضح التقرير أن ميلان يريد الآن التخلص من ظهيرين يسار من الثلاثي الذي يملكه، وهم دييجو لاكسالت، إيفان سترينيتش، وريكاردو رودريجيز .

ولعب تيو الموسم الماضي معاراً في صفوف ريال سوسيداد، ولا يدخل في حسابات ريال مدريد في ظل ضم فورلاند ميندي، ووجود مارسيلو وسيرخيو ريجيلون بنفس المركز.