ميلان يرد عمليًا على عروض المهتمين بضم رودريجز

الظهير الأيسر مطلوب في ألمانيا وفرنسا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

رد ميلان عمليًا على عروض الأندية المهتمة بضم ظهيره الأيسر ريكاردو رودريجز، بالسعي لتجديد عقده حتى عام 2023.

وانضم صاحب الـ26 عامً للميلان قادمًا من فولفسبورج صيف 2017 مقابل 15 مليون يورو تقريبًا، ومنذ ذلك الوقت وهو اللاعب الأساسي على يسار دفاع الفريق وأحد الأعمدة المهمة في تشكيل المدرب جينارو جاتوزو.

وقد سبق للاعب أن تلقى عدة عروض ألمانية وفرنسية خلال فترات الانتقالات السابقة أبرزها من باريس سان جيرمان، لكنه والنادي الإيطالي رفضا كل العروض.

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صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت أوضحت أن ناديي موناكو وبوروسيا دورتموند جددا اهتمامهما بضم اللاعب السويسري خلال الصيف القادم، لكن الإدارة في كازا ميلان وبالاتفاق مع المدرب جاتوزو حسموا أمرهم مبكرًا من هذا الأمر.

ذلك بالتأكيد على بقاء اللاعب ضمن صفوف الفريق، وبل والعمل على تجديد عقده الذي ينتهي صيف 2021 لموسمين إضافيين.

يُذكر أن رودريجز لعب هذا الموسم 32 مباراة بقميص الميلان في جميع البطولات، صنع خلالها 4 أهداف.