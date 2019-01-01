ميلان مهتم بحارسي ريال مدريد

ميلان متأهب لاحتمالية رحيل دوناروما

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدثت تقارير إيطالية عن اهتمام ميلان بضم أحد حارسي ريال مدريد كيلور نافاس أو أندري لونين حال رحيل جيانلويجي دوناروما.

وتحدثت تقارير عن عودة اهتمام باريس سان جيرمان بضم دوناروما بعد رحيل كيفين تراب إلى صفوف إينتراخت فرانكفورت نهائياً.

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وذكر "كالتشيو ميركاتو" أن ميلان وضع قائمة من ثلاثة اسماء لتعويض دوناروما حال رحيله، ومنها ثنائي ريال مدريد.

ويحاول ريال مدريد حل معضلة لونين بعدما ذكرت تقارير إسبانية أن تم وعد الحارس الشاب بالمشاركة بشكل أكبر هذا الموسم، وهو ما يعطله بقاء نافاس.

وضمت قائمة الأسماء المرشحة أيضاً ماتيا بيرين، حارس يوفنتوس، والذي كان قريباً من بنفيكا ولكن الانتقال فشل بسبب الكشف الطبي.

ويعتمد ميلان حالياً على الثنائي دوناروما وبيبي ريينا في اللقاءات التحضيرية للموسم الجديد.