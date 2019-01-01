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ميلان يسعى لخطف موهبة أياكس

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تعرف على خطة ميلان لتدعيم الفريق في الصيف
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

يخطط نادي ميلان الإيطالي للتعاقد مع دافيد نيريس، لاعب أياكس الهولندي، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

نيريس تألق مع أياكس خلال الموسم الجاري وسجل هدفًا في مرمى ريال مدريد في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقالت صحيفة "تليجراف" الهولندية إن ميلان الإيطالي يحاول التعاقد مع نيريس ولكنه قد يواجه صعوبة كبيرة.

الصحيفة أوضحت أنّ أياكس لديه اتفاق شفهي مع جوانزو إيفرجراند الصيني بشأن نيريس في صفقة قد تصل إلى 43 مليون يورو.

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ومن الصعب أن يتمكن الروسونيري من دفع هذا المبلغ لضم صاحب الـ 22 عامًا ولكن اللاعب قد يوافق على الانضمام للعملاق الإيطالي وخاصة لو لعب ميلان في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

جدير بالذكر أنّ أياكس فرّط في فرينكي دي يونج لصالح برشلونة كما أنّ ماتياس دي ليخت قد يرحل بنهاية الموسم الجاري.

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