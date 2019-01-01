ميلان يسعى لخطف موهبة أياكس

تعرف على خطة ميلان لتدعيم الفريق في الصيف

يخطط نادي ميلان الإيطالي للتعاقد مع دافيد نيريس، لاعب أياكس الهولندي، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

نيريس تألق مع أياكس خلال الموسم الجاري وسجل هدفًا في مرمى ريال مدريد في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقالت صحيفة "تليجراف" الهولندية إن ميلان الإيطالي يحاول التعاقد مع نيريس ولكنه قد يواجه صعوبة كبيرة.

الصحيفة أوضحت أنّ أياكس لديه اتفاق شفهي مع جوانزو إيفرجراند الصيني بشأن نيريس في صفقة قد تصل إلى 43 مليون يورو.

تفاصيل التعاقد الأغلى في تاريخ بايرن ميونخ 💸 يعاني من إصابة في الرباط الصليبي! 🤕 pic.twitter.com/T6HGTafueF — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 28, 2019

ومن الصعب أن يتمكن الروسونيري من دفع هذا المبلغ لضم صاحب الـ 22 عامًا ولكن اللاعب قد يوافق على الانضمام للعملاق الإيطالي وخاصة لو لعب ميلان في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

جدير بالذكر أنّ أياكس فرّط في فرينكي دي يونج لصالح برشلونة كما أنّ ماتياس دي ليخت قد يرحل بنهاية الموسم الجاري.