ميلان، جميع الأرقام المتعلقة بصفقة كوستيتش

تحدث ماتيو موريتو، الصحفي والخبير في سوق الانتقالات، عن اللاعب الجديد في صفوف ميلان، أندريه كوستيتش، قائلاً:





"صفقة مثيرة للاهتمام، خاصة من منظور مستقبلي. بدأت المفاوضات في ديسمبر 2025، حيث أرسل ميلان بالفعل العروض الأولى إلى بارتيزان بلغراد، وكان الروسونيري عازمين على عدم إنفاق أكثر من 5 ملايين يورو بالإضافة إلى المكافآت. في النهاية، لم تكلل الصفقة بالنجاح على الفور، ولكن في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الأخيرة في يناير، حدثت طفرة إيجابية بين الناديين، حيث كان ميلان واثقًا من إعادة إطلاق المفاوضات وإتمام الصفقة. بدءًا من فبراير، بدأت الجولة النهائية المكثفة ومن ثم إتمام الصفقة. كوستيتش موجود بالفعل في ميلانو وقد أجرى الفحوصات الطبية".





"أرقام الصفقة هي: 3.5 مليون يورو كأساس ثابت لبارتيزان بالإضافة إلى المكافآت، بالإضافة إلى نسبة مئوية من إعادة البيع المستقبلية. اللاعب من مواليد 2007، وهو شاب ولكنه ليس صغيرًا جدًا لأنه خاض بالفعل مباريات وسجل أرقامًا جيدة مع الفريق الأول، كما شارك بالفعل في دوري المؤتمر الأوروبي والدوري الأوروبي. إنه مهاجم معتاد بالفعل على أنواع معينة من المسارح. لكن فكرة ميلان هي جعله يتنقل بين الفريق الأول وميلان فوتورو".



