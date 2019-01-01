إدارة ميلان ترد على الجمهور: أنقذنا الفريق من الدرجة الرابعة

حرب تصريحات بين إدارة وجمهور ميلان

هيثم محمد تويتر

رد إيفان جازيديس، مدير ميلان، على الاتهامات من قبل جمهور النادي لإدارته بسوء التعامل مع الوضع والتسبب في تردي نتائج النادي.

ميلان أعلن اليوم الأربعاء تعيين ستيفانو بيولي مدرباً جديداً بدلاً من المقال ماركو جيامباولو، وذلك بعد فقط سبع جولات من انطلاق الدوري.

جمهور ميلان يصدر بياناً شديد اللهجة بحق الإدارة

وقال جازيديس أثناء تقديم بيولي: "أنقذنا ميلان من الإفلاس، كان يمكن أن يهبط الفريق للدرجة الرابعة مثل بارما وفيورنتينا، نعمل مع أشخاص محترفين لإعادة النادي للطريق الصحيح".

وأضاف: "واجهنا متاعب مادية ونعم، ارتكبنا أخطاء عديدة، ولكن نعمل بإصرار لإعادة ميلان لسابق عهده، سنجد الطريق الصحيح".

وحول سوق انتقالات الفريق: "قمنا باستثمارات كبيرة، الجمهور سيرى مدى جودة هؤلاء في اللقاءات المقبلة، نحن على بعد أربع نقاط فقط من المركز الذي نريده، نريد إعادة ميلان للقمة في أوروبا وبيولي سيساعد بخبرته".

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ويملك ميلان حالياً تسع نقاط من ثلاثة انتصارات في اللقاءات السبعة الأولى في السيري آ.