ثورة قادمة على جميع الأصعدة في ميلان

تغييرات عدة متوقعة في الروسونيري

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضح تقرير إيطالي أن مجموعة إليوت التي تدير ميلان بالوقت الراهن في طريقها لبيع النادي الفترة المقبلة، وأن ذلك سيتبعه بداية مشروع فني جديد.

إليوت تدير ميلان بشكل مؤقت بعد تراكم الديون على المالك الصيني السابق يونج هونج لي، وأكدت في أكثر من مناسبة سعيها لتثبيت أوضاع النادي ثم بيعه.

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وذكرت "لا ريبوبليكا" أن هناك مفاوضات بين إليوت وبيرنارد أرنول، رجل أعمال فرنسي مالك لوي فيتون، في الأسابيع الأخيرة.

وأشار التقرير أن القيمة المحتملة والمقدرة لبيع النادي حالياً هي 960 مليون يورو، والتي انخفضت من بليون ومائتي مليون بسبب تراجع قيمة وأسهم النادي.

وكشفت الصحيفة أن التغيير الأكبر سيكون على الصعيد الفني بسعي المالك لتعيين ماسيمليانو أليجري مدرباً للفريق مع بداية موسم 2020-2021.

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وسبق لأليجري تدريب ميلان ما بين 2010 و2014، وفي تلك الفترة قاد الفريق لآخر ألقاب الدوري في 2011، بالإضافة للسوبر بنفس العام.

ويلعب ميلان مساء الأحد أمام فيورنتينا ضمن الجولة السادسة للدوري الإيطالي، وعينه على انتصار لتعويض الخسارتين الأخيرتين.