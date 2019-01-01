بيولي: لا نمتلك ميسي ورونالدو ولكن لدينا هوية واضحة

حالة من الإصرار لمدرب ميلان قبل مواجهة بولونيا بالدوري

يرى ستيفانو بيولي المدير الفني لميلان، أن فريقه يتحسن بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة، وأصبح يمتلك الهوية المطلوبة من أجل النجاح وتحقيق أهدافه هذا الموسم.

بيولي تم تعيينه مدرباً للروسونيري في 9 أكتوبر الماضي، بعد إقالة ماركو جيامباولو، وقاد الفريق لتحقيق انتصارين وتعادلين وخسر في 3 مواجهات حتى الآن.

وقبل مواجهة بولونيا بالدوري الإيطالي غداً الأحد، أبدى الإيطالي تفاؤله الشديد بتحقيق الفوز ومواصلة التحسن.

وقال بيولي في تصريحات صحفية:"نحن نتطور ومستوانا يتحسن، لذلك يجب علينا الاستمرار على هذه الصورة حتى نتقدم في جدول الترتيب بالدوري".

وأضاف:"في هذه اللحظة هدفنا الأول هو الاستمرارية والنمو على الجانب البدني والذهني وكذلك الفني، الآن يمكنكم رؤية الهوية والأفكار الواضحة التي نتبعها".

وتابع:"بولونيا يلعبون كرة قدم عنيفة مقارنة ببارما، ولكن هذه المباراة مهمة جداً لنا لإظهار إصرارنا على الفوز بأي شكل ممكن".

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وأما عن اللعب بكريشتوف بيونتيك أو رافائيل لياو:"لو اخترت بيونتيك سيعني ذلك أنه الأنسب لهذه المباراة، كلاعب صندوق يجيد التحرك داخل المنطقة، وأما لياو فهو لاعب يتحرك في العديد من الأماكن بالملعب".

واستكمل:"لا نمتلك كريستيانو رونالدو أو ليونيل ميسي، ولكن لدينا مجموعة جيدة من اللاعبين، نحاول التركيز على العمل الجماعي أكثر من أي شيء آخر".

ويحتل ميلان المركز الحادي عشر بجدول الدوري الإيطالي بـ17 نقطة، مقابل 29 لروما الرابع و38 لإنتر صاحب المركز الأول.