نجل بوبان يهاجم جيامباولو

الحديث يزيد عن رحيل المدرب الإيطالي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

هاجم نجل مدير ميلان زفونمير بوبان مدرب الفريق ماركو جيامباولو ويحمله مسؤولية تراجع نتائج ومستوى الفريق مع بداية الموسم.

ميلان يترنح منذ انطلاق الموسم الجديد، والفريق خسر في الجولات الثلاثة الأخيرة للدوري الإيطالي، واضعاً مدربه في وضع حرج.

شيفشينكو: ميلان ليس ضمن اهتماماتي

ونشر رافائيل بوبان، نجل مدير الكرة في ميلان، منشوراً عبر انستجرام هاجم فيه جيامباولو قائلاً: "اللاعبون يملكون جودة عالية، أعتقد المشكلة في المدرب".

وأضاف: "أليجري مثلاً مدرب قوي للغاية، سنرى ما سيحدث"، وأرفق هاشتاج جيامباولو للخارج.

وتحدثت عدة تقارير في وقت سابق أن بوبان ليس مؤيداً منذ البداية لاستمرار جيامباولو في منصبه، ولكن يواجه معارضة زميله في الإدارة باولو مالديني.

وتحدثت التقارير أن عدة اسماء مرشحة لتعويض جيامباولو، ومن بينهم الفرنسي رودي جارسيا والمدرب السابق جينارو جاتوزو.