بمشاركة مالديني - ميلان يخسر ودياً أمام بايرن ميونخ

حقق بايرن ميونخ انتصاراً ودياً جديداً في كأس الأبطال الدولية بعدما فاز على ميلان بهدف نظيف فجر الأربعاء في اللقاء المقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان بايرن فاز قبل ثلاثة أيام على ريال مدريد بنتيجة 3-1 ضمن منافسات نفس البطولة ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الجديد.

Match highlight brought to you by @budlight! pic.twitter.com/cVTRmVEMLs