الكأس الوطني الأمريكي

بمشاركة مالديني - ميلان يخسر ودياً أمام بايرن ميونخ

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(C)Getty Images
بايرن يواصل العروض القوية

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

حقق بايرن ميونخ انتصاراً ودياً جديداً في كأس الأبطال الدولية بعدما فاز على ميلان بهدف نظيف فجر الأربعاء في اللقاء المقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان بايرن فاز قبل ثلاثة أيام على ريال مدريد بنتيجة 3-1 ضمن منافسات نفس البطولة ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الجديد.

وسجل هدف المباراة الوحيد ليون جوريتسكا، متوسط ميدان بايرن، بالدقيقة 45 من عمر اللقاء.

وشهدت المباراة مشاركة دانييل مالديني، نجل الأسطورة باولو مالديني، أساسياً مع ميلان بمركز صانع الألعاب، وارتدى القميص رقم 98.

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وغاب عن تشكيل الفريقين عديد النجوم، فلم يشترك روبرت ليفاندوفسكي أساسياً أو احتياطياً، بينما ظهر تياجو ألكانتارا ودافيد ألابا فقط كبدلاء.

وتتواصل تحضيرات الفريقين للموسم المقبل ، فيلعب بايرن بطولة أودي الودية الأسبوع القادم، بينما يواجه ميلان بنفيكا.

 

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