ميلان يلجأ للمحكمة الرياضية لإنقاذه من قواعد اللعب المالي النظيف

ميلان يسعى للحصول على حكم بتأجيل الموعد النهائي لتسوية أموره المادية مع لجنة اللعب المالي النظيف في الاتحاد الأوروبي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكدت تقارير صحفية إيطالية اليوم ان فريق ميلان سيتقدم باستئناف للمحكمة الرياضية من أجل تأجيل الموعد النهائي لتسوية أموره المادية.

يأتي هذا في محاولة من النادي الإيطالي لتسوية أموره المادية مع لجنة اللعب المالي النظيف في الاتحاد الأوربي والتي كانت قد منحته فرصة حتى 2021.

ويسعى نادي ميلان لتمديد تلك الفرصة حتى عام 2023 للتأكد من قدرته على تسوية الأمور وتلافي أي عقوبات جديدة قد ينالها من لجنة اللعب المالي النظيف.

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وكانت لجنة اللعب المالي النظيف قد حكمت من قبل بمنع مبلغ 12 مليون يورو كانت عبارة عن جوائز مشاركة الفريق ببطولات أوروبية سابقة، كما قررت ابعاد الفريق عن المشاركات الأوروبية قبل أن يتم استئناف القرار.

وتسعى مجموعة إليوت للحصول على فترة زمنية أطول تحل من خلالها مشاكل الفريق المادية وتوازن فيها بين النفقات والدخل لاتباع قواعد اللعب المالي النظيف.

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جدير بالذكر أن مجموعة إليوت التي استولت على ميلان من رجل الأعمال الصيني يونج هونج لي كانت قد نالت حق إدارة النادي الإيطالي في الصيف الماضي بعد افلاس مالك الفريق السابق.