ميلان وإنتر يعلنان تدشين الملعب الجديد

الملعب الذي سيحل محل "جيوسيبي مياتسا"

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أعلنت إدارتا إنتر وميلان في حفل مساء الخميس تدشين الخطة وبدء الاستعدادات لبناء ملعب جديد يحل محل "جيوسيبي مياتسا" المعروف بمسمى سان سيرو.

ودار الحوار في الأشهر الماضية بين قطبي المدينة والبلدية حول مصير الملعب التاريخي، ما بين خطط تجديده وتحديثه، أو هدمه وبناء ملعب جديد.

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وأعلن الناديان أن سيتم الابتعاد عن فكرة تجديد الملعب الحالي، والاتجاه نحو بناء ملعب جديد من أجل زيادة عوائد الفريقين مستقبلاً.

وأوضح باولو سكاروني، رئيس ميلان، أن الناديين بحاجة لملعب جديد يلبي الاحتياجات، وأن سان سيرو أصبح غير ملائماً لتطلعات العملاقيين على حد قوله.

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واتفق معه أليساندرو أنتونيلو، عضو مجلس إدارة إنتر، والذي أكد أن فكرة تجديد المياتسا معقدة وتحتاج وقتاً ومجهوداً كبيراً.

وسيتولى المعماري بوبولوس مشورع تصميم الملعب الجديد وإنشائه خلال السنوات المقبلة، ويتوقع أن تبلغ سعته 65 ألف متفرج.