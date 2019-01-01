جيامباولو: سنسعى للفوز من أجل الجماهير وأعرف كيف يفكر كونتي

قبل ديربي الغضب بين ميلان وإنتر غداً السبت

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

أكد ماركو جيامباولو المدير الفني لميلان، أن ديربي الغضب أمام إنتر، لا يمثل مفترق طرق للروسونيري في الدوري الإيطالي.

ميلان يستعد لاستضافة إنتر غداً السبت، في إطار الجولة الرابعة من بطولة الدوري، وسط ترقب كبير بين الطرفين.

الديربي سيكون الأول لجيامباولو مع ميلان، وكذلك أنطونيو كونتي في إنتر لقدومهما معاً لثنائي المدينة هذا الصيف.

جيامباولو قال عن تلك المواجهة:"مباراة مهمة جداً ولكنها ليست مفترق طرق نحن الآن نلعب في الجولة الرابعة من الدوري".

توقعاته لإنتر:"يلعبون دائماً بنفس الطريقة ولا أتوقع أي مفاجآت، كل مباراة تختلف عن الأخرى ولكن أسلوبهم معروف لنا".

وجود أساطير النادي في سان سيرو:"أتمنى تواجدهم وأن يشاهدوا مباراة جيدة بين الفريقين".

منح الثلاث نقاط للجماهير:"لا يجب أن نسيان ما يفعلونه لنا، ونعلم حجم الديربي وما يعنيه لهم، ولكن بالنسبة لي لا يمكنني الاستمتاع أكثر من ساعة".

الفشل في ضم سينسي وانتقاله لإنتر:"لا أشعر بالأسف، أحب اللاعبين الذين أعمل معهم ولست مهتما بأي شخص آخر".

اللعب أمام إيكاردي ولوكاكو:"لا شيء يتغير سنتعامل مع الأمور بنفس الطريقة".

الدفاع بالصفقات الجديدة:"بالنسبة لي هناك ميلان واحد فقط، لدي 23 لاعباً وأضع مصلحة الفريق فوق كل شيء".

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رأيه في كونتي:"أعرفه جيداً وهو الآن يحاول النهوض بإنتر، لم ألعب ضده ولكني أعلم فكرته عن كرة القدم".

تعادل إنتر مع سلافيا براج:"نعم شاهدت المباراة ولكن بالمقارنة مع المواجهات السابقة، ستجدهم فريقاً يستطيع التسبب لك في المتاعب".

يذكر أن ميلان يخوض اللقاء وهو في المركز السادس بجدول الدوري برصيد 6 نقاط، مقابل 9 لإنتر المتصدر للمسابقة حتى الآن.