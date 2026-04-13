ميكيل أرتيتا يواجه خطر فقدان منصبه في أرسنال: «إدارة النادي تعرف بالفعل البديل المثالي»

إذا خسر أرسنال لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ولم يفز بدوري أبطال أوروبا، فإن منصب ميكيل أرتيتا سيكون في خطر كبير. هذا ما ذكرته صحيفة «موندو ديبورتيفو» وغيرها.

يخوض أرسنال موسمًا رائعًا هذا العام، لكنه لم يحصد حتى الآن أي لقب ملموس يتوج به هذا الأداء. فقد خسر فريق شمال لندن في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بنتيجة 0-2، كما أخرج ساوثهامبتون فريق أرتيتا بشكل مفاجئ من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وهكذا أصبح واضحًا في بداية هذا الشهر أن أرسنال يمكنه الفوز بحد أقصى بلقبين هذا الموسم: الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا. وبدا أرسنال في وضع مريح للغاية، لا سيما في الدوري الإنجليزي.

يوم السبت، قبل المباراة على أرضه ضد بورنموث، كان الفارق مع منافسه المباشر مانشستر سيتي - الذي لعب مباراة أقل من أرسنال - تسع نقاط.

في حالة الفوز، كان من الممكن أن يوسع "المدفعجية" الفارق إلى 12 نقطة، ولكن بسبب الهزيمة 1-2 وفوز سيتي في اليوم التالي (3-0 على تشيلسي)، أصبح سباق اللقب مفتوحاً تماماً مرة أخرى. ففي يوم الأحد المقبل، سيتواجه الفريقان في ملعب "إيتهاد".

في حالة حصول الفريق المضيف على النقاط الثلاث، ستنخفض الفجوة فجأة إلى ثلاث نقاط فقط، مع بقاء مباراة مؤجلة لمانشستر سيتي. ولذلك، هناك قلق كبير لدى إدارة نادي أرسنال.

"بعد سبع مواسم مع أرسنال، مع عقد يمتد حتى يونيو 2027 ومحادثات جارية حول التجديد، يمكن أن تتغير الأوضاع بشكل جذري إذا فشل في النهاية في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا"، كتب موقع MD عن أرتيتا.

"في هذه الحالة، لن يبقى أرتيتا في أرسنال الموسم المقبل. وقد وجدت إدارة النادي بالفعل المرشح المثالي لخلافته: سيسك فابريغاس، الذي يقدم موسمًا رائعًا مع كومو 1907 ويلعب كرة قدم جذابة تبقي النادي في السباق على المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية."