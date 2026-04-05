ميكا غودتس يشعر بالإحباط الشديد بعد الهزيمة الجديدة ولا يفهم أي جانب من جوانب أياكس

ظهر ميكا غودتس أمام كاميرات ESPN وهو يشعر بخيبة أمل شديدة عقب الهزيمة أمام إف سي توينتي (1-2). وشهد المهاجم البلجيكي تراجع فريقه إلى المركز الخامس، وأعرب بوضوح عن استيائه من الأداء الجيد الذي لم يظهره أياكس إلا في لحظات متفرقة خلال المباريات.

وأعرب غودتس، الذي بدا محبطًا تمامًا، عن مدى إحباطه من الهزيمة، وعدد نقاط الضعف التي عانى منها أياكس. "لقد لعبنا الهدف بشكل جيد؛ هجمة سريعة وجميلة أنهىها ووت (ويغهورست، محرر). وأتساءل أيضًا لماذا لا نفعل ذلك عشر مرات في كل مباراة، ولكن..."

"نحاول السيطرة على الوضع، لكن توينتي يلعب مباراة جيدة أيضًا"، اعترف البلجيكي، الذي رأى أن أياكس ما كان يجب أن يخسر المباراة أبدًا. "عندما ترى كيف سجلوا الهدفين، فهذا ما لا يجب أن يحدث أبدًا."

ثم حلل غودتس أن كلا الظهيرين الجانبيين لفريق توينتي تمكنا من الوصول إلى منطقة جزاء أياكس. "هذا أمر غير مقبول، لكنهما نفذا ذلك بشكل رائع. لكننا ببساطة لم نفعل ما يكفي للرد على ذلك."

لا يستطيع الجناح المبدع في أياكس تصديق عينيه عند رؤية المركز الحالي في الترتيب. "في الواقع، من غير المعقول المكان الذي نحن فيه. نخسر المباريات التي يجب أن نفوز بها. نحن لسنا جيدين بما يكفي"، كما رأى.

"لهذا السبب نحن الآن في هذا المركز. في المباريات الخمس الأخيرة، يجب أن نكون أكثر ثباتًا في لعبنا"، قال غودتس، الذي رأى أن أياكس يجب أن يلعب كرة قدم جيدة طوال التسعين دقيقة بدلاً من عشرين دقيقة فقط.

وإذا أنهى أياكس الموسم في المركز الخامس، فإن خوض مباريات التصفيات المؤهلة للمسابقات الأوروبية سيكون احتمالاً وارداً للغاية. وإذا فاز نادي NEC بالكأس وحل أياكس بالفعل في المركز الخامس، فإنه سيتجنب خوض التصفيات ويحصل على تذكرة مباشرة. «لكن هذا لن يحدث، لأننا سنبذل قصارى جهدنا ونحصد أكبر عدد ممكن من النقاط»، هكذا اختتم غودتس حديثه بنبرة حازمة.