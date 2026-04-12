ميكا غودتس: «إنه لاعب ذو مستوى رفيع للغاية. لا ترى لاعبين مثله كثيرًا!»

تم استدعاء ميكا غودتس مؤخرًا للمرة الأولى للانضمام إلى المنتخب البلجيكي، وكانت تلك تجربة غنية بالمعرفة بالنسبة لمهاجم الجناح في فريق أياكس. هذا ما صرح به لصحيفة «ألغمين داغبلاد».

في المباريات الودية مع الولايات المتحدة والمكسيك، لعب غودتس أول دقائق له مع "الشياطين الحمر". "كان ذلك رائعاً"، هكذا يصف غودتس فترة المباريات الدولية في حديثه مع صحيفة "ألغمين داغبلاد". "كانت رحلة ممتعة. إن الانضمام إلى المجموعة والتمكن من خوض أول مباراة دولية مع منتخب بلدك أمر ممتع للغاية."

في بلاد جيراننا الجنوبيين، لا يلعب في مركزه لاعبون عاديون. مع جيريمي دوكو (مانشستر سيتي) ولياندرو تروسارد (أرسنال) وماليك فوفانا (أولمبيك ليون)، تمتلك بلجيكا ما يكفي من الجناحين الأيسرين الممتازين.

"إنهم من بين أفضل اللاعبين في البلاد، لكنني أصبحت لاعب كرة قدم لأتنافس مع مثل هؤلاء اللاعبين"، يقول غودتس. "عند التدريب على هذا المستوى، تلاحظ أن كل شيء يسير أسرع قليلاً. وهذا يجعلني أفضل."

كما وجد غودتس نفسه فجأة على أرض الملعب مع كيفن دي بروين. "ترى أن كيفن لا يزال يتمتع بهذه الرقي في سنه. لا ترى ذلك كثيرًا. هؤلاء هم اللاعبون الذين يمكنني أن أتعلم منهم الكثير. أجد ذلك رائعًا للغاية."

يخوض غودتس نفسه موسمًا مثيرًا للإعجاب. على الصعيد الفردي، يمكن للبلجيكي أن ينظر إلى الوراء الآن إلى عام رائع مع النادي. فقد شارك بشكل مباشر في 25 هدفًا في الدوري الهولندي (15 هدفًا و10 تمريرات حاسمة). لا يوجد لاعب في الدوري يمكنه تقديم أرقام أفضل.

يبدو الانتقال في الصيف أمراً بديهياً، لكن غودتس لا يريد التفكير في ذلك بعد. "لقد قلت مراراً وتكراراً أنني أرغب في البقاء في أياكس. لطالما كان حلمي هو الفوز بلقب مع هذا النادي. لن يتحقق ذلك هذا الموسم، لكن آمل أن يتحقق في الموسم المقبل."

"في الصيف سأرى ما هي الخطة. بالنسبة للفريق، وبالنسبة لي. ربما تتغير بعض الأمور. وربما لا. وبعد ذلك سأتخذ قراري"، يختتم المهاجم الجناح الماهر.