ميكالي: نواجه أفضل فرق بالقارة .. وهذا سبب التعادل أمام أجمك

التعادل يضرب مواجهات المجموعة الأولى بدوري أبطال آسيا

تحدث البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للهلال السعودي، عن أسباب التعادل أمام أجمك، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا التي أقيمت مساء الخميس.

الهلال تعادل إيجابيًا في مباراة محبطة للزعيم، بهدفين لكل فريق، في المباراة التي أقيمت على استاد الأمير فيصل بن فهد، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وقال ميكالي في تصريحاته عقب اللقاء الذي انتهى بالتعادل: "سيطرنا بشكل قوي خلال المباراة، وكنا نتحكم جيدًا، ولكن تعرضنا لإصابات ساهمت في انخفاض المستوى".

وأضاف المدير الفني البرازيلي: "استبدلنا ثلاثي الفريق كاريلو وفييتو وجانج هيون سو بسبب الإصابات، ساهموا في انخفاض المستوى في الشوط الثاني من اللقاء".

وتابع ميكالي تصريحاته قائلًا: "البطولة الآسيوية دائمًا تجمع الأندية الأفضل في فرقهم، وكل مباراة ندخلها خلال المراحل المقبلة من أجل الفوز فقط".

وجاءت نتيجة مباراة شباب الأهلي بالتعادل السلبي، مريحة إلى حد ما لصالح الهلال، حتى لا يتقدم عليه فريق بعد مرور جولة واحدة، حيث يسعى الزعيم في اللقاء المقبل خطف الـ3 نقاط، سيكونوا من أجل تصدر المجموعة.