ميسي يوجه رسالة لكاسياس بعد الفوز على ليفربول

تعرف على تصريحات ميسي عقب الفوز على ليفربول

وجّه ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، رسالة إلى إيكر كاسياس، حارس مرمى بورتو، عقب فوز البلوجرانا بثلاثية نظيفة على ليفربول في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ميسي سجل هدفين ليقرب برشلونة من الوصول للنهائي للمرة الأولى منذ 2015.

وكتب ميسي عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "سعيد بالنتيجة اليوم، ولكن لدينا مباراة متبقية في أنفيلد أمام فريق عظيم وعلينا القتال هناك أيضًا".

وتابع: "اللحظات الهامة في الموسم قادمة ونحن الآن أقرب من أي وقت مضى وعلينا الاتحاد سويًا".

واختتم: "وأخيرًا، أستغل هذه الفرصة للاطمئنان على إيكر كاسياس وأتمنى له التعافي سريعًا".

جدير بالذكر أنّ كاسياس تعرض لأزمة قلبية ستبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم.