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ميسي يوافق على العودة للأرجنتين ويرفض السفر للمغرب

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ما هو موقف ميسي من خوض مباراة ودية أمام المغرب في طنجة؟
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

قرر ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، العودة لمنتخب بلاده في فترة التوقف الدولي على ألا يشارك في مباراة المغرب.

التقارير الصحفية أشارت إلى وجود شروط لخوض ميسي مباراة المغرب والتي شملت ألا يلتقط الصور مع أحد أو يتعرض لأي التحام في الملعب.

وقوبلت شروط الاتحاد الأرجنتيني بالرفض من جانب الجمهور المغربي الذي اعتبر الأمر مهاناة لفريقه.

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وذكرت صحيفة TyC الأرجنتينية أنّ البرغوث قد يشارك في مباراة فنزويلا الودية والتي تُقام في ملعب "واندا ميتروبوليتانو" ولكنّه لن يسافر إلى المغرب.

وأوضحت أنّ السبب في ذلك هو الإصابة الأخيرة التي تعرض لها اللاعب في كلاسيكو الدوري الإسباني يوم السبت الماضي.

ورغم أنّ الفحوصات الطبية أثبتت عدم وجود خطورة في مشاركة ميسي إلا أنّ الاتحاد الأرجنتيني لا يود المخاطرة باللاعب في مباراة ودية.

جدير بالذكر أنّ ليو شارك في السوبر الإسباني مع برشلونة ضد إشبيلية في المغرب دون أي شروط.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن قائمة المنتخب الأرجنتيني لفترة التوقف في مارس بعودة ميسي للمرة الأولى بعد كأس العالم.

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