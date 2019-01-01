ميسي يهزم رونالدو في سباق الأعلى أجراً

نيمار يأتي في المركز الثالث..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أعلنت مجلة فوربس الأمريكية للاقتصاد عن قائمة أعلى الرياضيين أجراً في العالم، والتي احتل ليونيل ميسي نجم برشلونة صدارتها.

جاء ذلك بدخل إجمالي قيمته 127 مليون دولار سنوياً، حيث يليه مباشرةً كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس والذي يتقاضى 109 مليون دولار.

يأتي ذلك بسبب راتب ميسي الأعلى في برشلونة والذي يقدر بـ92 مليون دولار، مقابل 65 مليون لرونالدو في يوفي، والذي عوضه الأخير بفضل العناصر الأخرى للدخل، والتي سجل بها 44 مليون دولار مقابل 35 مليون للبرغوث.

في المركز الثالث أتى البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان بقيمة إجمالية 105 مليون دولار، فيما أتى الملاكم كانسيلو ألفاريز في المركز الرابع بـ94 مليون.

يذكر أن سيرينا ويليامز عادت للقائمة واحتلت المركز الثالث والستين، بعد خلو قائمة عام 2018 من السيدات.