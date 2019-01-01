ميسي ينافس كوينتيرو وشوري على جائزة بوشكاش

الاتحاد الدولي لكرة القدم يعلن عن القائمة المختصرة للمرشحين لجائزة أفضل هدف في العام الماضي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن القائمة المختصرة لجائزة أجمل هدف في الموسم الماضي "بوشكاش" والمرشح لها العديد من النجوم.

وضمت القائمة المختصرة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بهدفه الشهير في شباك فريق ريال بيتيس والذي أذهل عددًا كبيرًا من الجماهير حول العالم.

وظهر في القائمة المختصرة أيضًا كلًا من دانييل شوري لاعب ديبريسين بهدفه في شباك فريقه فيرنشفاروز وخوان كوينتيرو لاعب ريفر بليت بهدفه في شباك ريسينج كلوب.

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وكانت القائمة قد ضمت عددًا كبيرًا من النجوم من قبل من ضمنهم زلاتان إبراهيموفيتش، ومن المقرر الإعلان عن الفائز في الـ ٢٣ من الشهر الجاري في ميلانو.

ومن المنتظر الإعلان عن عدد من المرشحين للجوائز الآخرى اليوم أيضًا ومن ضمنها أفضل مدرب، لاعب، جمهور ولاعبة.

جدير بالذكر أن الفائز بالجائزة في العام الماضي كان النجم المصري محمد صلاح بهدفه في ديربي ميرسيسايد بشباك فريق إيفرتون.