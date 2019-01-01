ميسي ينافس إبراهيموفيتش على جائزة أفضل هدف في العام

الاتحاد الدولي لكرة القدم يعلن عن قائمة المرشحين لجائزة بوشكاش لأجمل هدف في العام ٢٠١٩ بوجود ليونيل ميسي وزلاتان إبراهيموفيتش.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل هدف في العام "بوشكاش"، والتي ضمت عدد من نجوم العالم.

ضمت القائمة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة، المرشح بهدفه الشهير في مرمى ريال بيتيس بالدوري الإسباني الموسم الماضي.

وظهر النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب مانشستر يونايتد السابق ولوس أنجلوس جلاكسي الحالي في القائمة ايضًا بهدف أكروباتي له في الدوري الأمريكي.

وشهدت القائمة تواجد هدف أندروز تاوسند نجم كريستال بالاس في شباك مانشستر سيتي بديسمبر الماضي بالدوري الإنجليزي.

بالإضافة لكعب فابيو كوالياريلا ضد نابولي في سبتمبر من العام الماضي بالدوري الإيطالي وضربة كوينتيرو الثابتة في مواجهة ريفيربليت ورايسنج كلوب.

جدير بالذكر أن القائمة تشهد للمرة الأولى في التاريخ ثلاث سيدات مرشحات للجائزة هن أجارا نكهو لاعبة منتخب الكاميرون، وإيمي رودريجيز نجمة منتخب الولايات المتحدة للسيدات، والآيرلندية بيلي سمبسون.