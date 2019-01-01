ميسي يكرر وعده للجماهير بالفوز بدوري أبطال أوروبا

ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة أكد في تصريحات صحفية على وعد الموسم الماضي لجماهير برشلونة بالحصول على دوري أبطال أوروبا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة على وعده الذي منحه لجماهير النادي الكتالوني للحصول على لقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها ليونيل خلال افتتاح مباراة كأس خوان جامبر أمام أرسنال، وأكد خلالها أنه غير نادم على الوعد الذي منحه للجماهير، وأكد أنه يكرره في الموسم الجديد.

وقال ميسي: "لست نادمًا على ما قلته في الموسم الماضي، بل أكرر ما قلته، سنحاول الفوز بكل شيء معًا نحن دومًا نريد الفوز".

رغم غلاء الأسعار - برشلونة أقل صرفًا على الدفاع

وأضاف: "من الصعب أن أقول أي شيء بعد الموسم الماضي، لكن في النهاية أنا لست نادمًا، وليس لدي شك في قدرتنا على العمل معًا من أجل الفريق".

وأكمل: "لقد كانت نهاية الموسم الماضي مريرة لكن علينا أن نقدر ما حققه الفريق بالفعل، الفوز بثمانية ألقاب دوري في ١١ موسم ليس سهلًا، بل يعتبر أمرًا إعجازيًا في أماكن آخرى، بعد بضعة سنوات سنرى كم أن هذا الأمر صعبًا".

جدير بالذكر أن برشلونة كان قد خسر نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول بأربعة أهداف نظيفة وفرط في تقدمه بالذهاب بثلاثية نظيفة.

بطولة تُعتبر ودية ولكنها كانت مقياساً هاماً قبل انطلاق الموسم 🧐

إليكم الملاحظات الفنية على مباراة الدرع الخيرية👇

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 4, 2019