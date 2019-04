ميسي يقود كامب نو لتسيد ملاعب دوري الأبطال

قمة قوية تدور بين برشلونة ومانشستر يونايتد على ملعب الأول كامب نو في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان برشلونة قد فاز ذهاباً بهدف نظيف في أولد ترافورد، ليسترد المبادرة هنا أيضاً في الكامب.

في الدقيقة 16 بالفعل سجل برشلونة أول الأهداف بتوقيع ليونيل ميسي، قبل أن يضيف الثاني في الدقيقة 20.

🏠 - @FCBarcelona are the first side to score 1️⃣ 0️⃣ 0️⃣ home goals in the . #BarçaMUFC #ForçaBarça