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دوري أبطال أوروبا

ميسي يقود كامب نو لتسيد ملاعب دوري الأبطال

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Getty Images
+100 هدف في كامب نو..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

قمة قوية تدور بين برشلونة ومانشستر يونايتد على ملعب الأول كامب نو في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان برشلونة قد فاز ذهاباً بهدف نظيف في أولد ترافورد، ليسترد المبادرة هنا أيضاً في الكامب.

في الدقيقة 16 بالفعل سجل برشلونة أول الأهداف بتوقيع ليونيل ميسي، قبل أن يضيف الثاني في الدقيقة 20.

كان هذان الهدفين هما رقم 100 و101 للكتلان على ملعبهم في دوري الأبطال، ليصبح أول نادي يصل إلى هذا الرقم.

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يذكر أن الشوط الأول قد انتهى بتقدم البلوجرانا 2-0، ليصبح يونايتد بحاجة لتسجيل 3 أهداف في الشوط الثاني.

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