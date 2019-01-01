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الدوري الاسباني الدرجة الأولى

ميسي يفشل في التسجيل أو الصناعة لأول مرة منذ سبتمبر!

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Ander Gillenea
الأرجنتيني فعلها 4 مرات فقط طوال الموسم..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

تعادل برشلونة مع مضيفه أتلتيك بلباو سلبياً دون أهداف على ملعب سان ماميس ضمن منافسات الأسبوع الثالث والعشرين لليجا.

 

جاء ذلك بعودة ليونيل ميسي للمشاركة بصفة أساسية، بعد الإصابة التي لحقت به ضد فالنسيا في الليجا، ليضطر لملازمة مقاعد البدلاء في بداية الكلاسيكو الأخير بالكأس والذي انتهى بالتعادل أمام ريال مدريد 1-1.

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وشهدت المباراة الفشل الأول لميسي في التسجيل أو الصناعة كأساسي منذ سبتمبر الماضي.

 

إجمالاً فشل ليو في التسجيل أو الصناعة لـ4 مباريات طوال الموسم، منهم 2 شارك بهم كبديل.

يذكر أن الفارق قد تقلص بين برشلونة وأقرب ملاحقيه ريال مدريد إلى 6 نقاط في الليجا بهذا التعادل.

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