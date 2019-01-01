ميسي يغيب عن تدريبات برشلونة الصباحية

لماذا لم يشارك ميسي في تدريبات برشلونة لمباراة فياريال

غاب ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، عن تدريبات الفريق الصباحية استعدادًا لمواجهة فياريال يوم الثلاثاء المقبل في الجولة 30 من الدوري الإسباني.

ميسي سجل هدفين مساء أمس، السبت، في ديربي كتالونيا ضد إسبانيول ليؤمن لبرشلونة النقاط الثلاثة.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أنّ البرغوث لم يتواجد في التدريبات الجماعية وإنما تدرّب في الصالة الرياضية، كما قام ببعض التدريبات الخاصة والمساج تحسبًا لزيادة الآلام في منطقة العانة.

البرغوث يعاني من هذه الإصابة منذ ديسمبر الماضي ولذلك لا يتدرب في اليوم التالي بعد المباراة مع المجموعة وإنما يخوض بعد التدريبات الخاصة.

الأكثر فوزًا في تاريخ الليجا! 🐐 pic.twitter.com/TPGQvJcFEl — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 31, 2019

وأكدت الصحيفة أنّ صاحب الكرات الذهبية الخمس سيتواجد في القائمة المتجهة لخوض مباراة فياريال وربما يلعب أساسيًا لضمان الفوز والابتعاد أكثر بالصدارة وحسم الليجا مبكرًا.

وشهدت التدريبات مشاركة عدد من اللاعبين الشباب وعلى رأسهم إينياكي بينيا، وموس واج وريكي بوتش وبيريز.

جدير بالذكر أنّ إيرنستو فالفيردي، مدرب البلوجرانا، ألمح إلى إمكانية غياب ميسي عن لقاء فياريال والمدوارة قبل مباراتي أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد..