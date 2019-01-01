ميسي يعود مبكراً إلى برشلونة

عطلة ممددة للنجم الأرجنتيني

فيسبوك تويتر هيثم محمد

عاد ليونيل ميسي، النجم الأرجنتيني، إلى مدينة برشلونة بعد انتهاء عطلته واستعداده لبداية الموسم المقبل مع النادي الكتالوني.

وتحصل ميسي رفقة زميله لويس سواريز على عطلة ممددة عن بقية لاعبي الفريق بسبب المشاركة في كوبا أمريكا هذا الصيف.

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وذكرت "موندو" أن ميسي عاد مبكراً من عطلته على الرغم من سماح برشلونة له بالانضمام للفريق يوم الأحد على الرغم من عودة سواريز الأربعاء الماضي.

وأضافت الصحيفة أن ميسي قد يشارك في تدريبات برشلونة مساء السبت استعداداً للقاء الودي أمام أرسنال في كأس خوان جامبر.

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يذكر أن ميسي تعرض لعقوبة بالإيقاف لمدة ثلاثة أشهر دولياً وغرامة 50 ألف دولار عن تصريحاته بحق التحكيم في كوبا أمريكا الأخيرة.