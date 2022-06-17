ميسي يعود إلى إسبانيا ويجتمع بنجوم برشلونة من جديد بسبب ألبا!
ظهر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة السابق ولاعب باريس سان جيرمان الحالي إلى إسبانيا في الساعات القليلة الماضية.
جاء هذا بحسب ما أظهر أكثر من مقطع فيديو تم نشرهم لليونيل رفقة عائلته وزوجته في مدينة إشبيلية قبل ساعات عبر شبكة الإنترنت.
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وظهر البرغوث مبتسمًا والتقط الصور ووقع على الأوتوجرافات للجماهير التي ظلت تلاحقه لفترة طويلة قبل أن ينجح في الهروب منهم إلى فندق إقامته.
ويتواجد ميسي في الوقت الحالي في إسبانيا في الأساس من أجل قضاء عطلة الصيف قبل أن يعود ويبدأ الإعداد للموسم الجديد رفقة باريس سان جيرمان.
ويحضر ميسي إلى إشبيلية من أجل الظهور في حفل زفاف صديقه المقرب وزميله السابق في برشلونة جوردي ألبا، أحد أكثر من قدموا التمريرات الحاسمة له في التاريخ.
وظهر عدة نجوم غير ميسي بالقرب من مكان الاحتفال مثل سيسك فابريجاس ومارك بارترا وسيرجيو روبرتو وبوسكيتس وغيرهم من نجوم برشلونة والمنتخب الإسباني.
جدير بالذكر أن جوان لابورتا رئيس برشلونة كان قد أكد في تصريحات على ضرورة تكريم ميسي بالشكل المناسب بعد كل ما منحه لبرشلونة.