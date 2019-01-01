ميسي يعادل رقم رونالدو وأسطورة الريال في دوري الأبطال

ويبصم على رقم غير مسبوق

واصل ليونيل ميسي كتابة التاريخ على طريقته الخاصة، بعد هدفه في سهرة برشلونة ضد سلافيا براج في دوري مجموعات أبطال أوروبا.

بهذا الهدف، يكون البرغوث قد عادل رقم غريمه التقليدي كريستيانو رونالدو وأسطورة ريال مدريد راؤول جونزاليس، بهز شباك أكبر عدد من المنافسين على مستوى الكأس ذات الأذنين.

وأصبح براج الضحية الـ33 لهداف الليجا وبرشلونة التاريخي، وهو ما فعله الدون وكذلك راؤول بلانكو.

كما حافظ ليو على سجله الذهبي، بتسجيل الأهداف في دوري أبطال أوروبا للموسم الـ15 على التوالي، وهو الأمر الذي لم يفعله أي لاعب آخر على مر العصور، بما فيهم صاروخ ماديرا.

20 دقيقة كانت كافية لميتشي من أجل حسم الأمور أمام أياكس 🦇



هل حسم البلوز تأهلهم للدور المقبل بالفوز في أمستردام؟ 👏#MovementIsEverything @RexonaArabia pic.twitter.com/un8zzkKmAv — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 23, 2019

ويحتاج برشلونة العودة إلى كتالونيا بالثلاث نقاط للاحتفاظ بصدارة المجموعة الحديدية، بعد تأخر بوروسيا دورتموند أمام إنتر بهدف لاوتارو مارتينيز في الشوط الأول.