ميسي يظهر في تدريبات برشلونة - لكن هل يلعب الكلاسيكو؟

السؤال الأهم قبل المباراة المرتقبة بين برشلونة وريال مدريد في كأس ملك إسبانيا غداً الأربعاء

تلقى المدرب إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، أنباء سارة بتدريبات الفريق استعداداً للكلاسيكو أمام ريال مدريد.

برسا يستعد لقمة جديدة غداً الأربعاء، عندما يلتقى ريال في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

أحد أهم التساؤلات قبل المباراة، هي إمكانية مشاركة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد تعرضه للإصابة في تعادل الفريق مع فالنسيا مطلع هذا الأسبوع.

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صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت تواجد ميسي بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية لبرشلونة اليوم الثلاثاء.

وأوضحت ان اللاعب شارك في الحصة التدريبية مع باقي زملائه لمدة استمرت 15 دقيقة.

✨عشقت كرة القدم لدرجة أننى سحرت أعين كل من شاهدني، معي 5 كرات ذهبية في منزلي، فكم من الأرقام حطمت، وكم من الشباك مُزقت.



💢أنا من أطلقوا عليه الطفل الباكي في الصغر، فأبكيت كل من وقف أمامي.



◀️ أنــــــا الدون - صـــاروخ مـــاديـــرا pic.twitter.com/1C5pqOaWa6 — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 5, 2019

وتواجد أيضاً زميله الفرنسي عثمان ديمبيلي، حيث تدرب لنفس الفترة تقريباً مع باقي المجموعة.

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ووفقاً لآخر التقارير فإن القرار النهائي سيعود لفالفيردي، سواء بالاعتماد على ميسي كأساسي، أو الاحتفاظ به على مقاعد البدلاء.

جدير بالذكر أن ميسي غاب عن كلاسيكو الدور الأول في الليجا بين برشلونة وريال مدريد، والذي انتهى بفوز الفريق الكتالوني بنتيجة 5/1.