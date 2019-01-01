ميسي يسجل الهدف رقم 500 بقدمه اليسرى

500 هدف بالقدم اليسرى لأسطورة برشلونة ليونيل ميسي

وصل ليونيل ميسي إلى الهدف رقم 500 له بالقدم اليسرى من إجمالي الأهداف التي سجلها بقميص نادي برشلونة طوال مسيرته مع الفريق.

وتقدم ميسي لبرشلونة بالهدف الأول في شوط مباراة ليفانتي الأول من ركلة جزاء نفذها بنجاح خلال المباراة التي تجمع بين الفريقين لحساب الجولة الثانية عشر من الدوري الإسباني.

وبهذا الهدف، يرفع ميسي رصيد أهدافه بقميص برشلونة في كل المسابقات المحلية والأوروبية إلى 609 هدفًا مبتعدًا أكثر كهداف تاريخي للنادي الكتالوني.

ويعتبر هذا الهدف هو رقم 500 بالقدم اليسرى، والتي شهدت تسجيل النسبة الكاسحة من الأهداف بفارق رهيب عن أهداف القدم اليمنى والرأس.

وأصبح الآن ميسي يمتلك نسبة 82.1% من إجمالي أهدافه مع برشلونة بالقدم اليسرى، 500 هدف من إجمالي 609 هدفًا بالطريقة المعتادة للبرغوث.

ميسي أمام ليفانتي .. ماكينة أهداف لا تعرف الخسارة

يذكر أن ليونيل ميسي قد تخطى كرستيانو رونالدو في عدد الأهداف المسجلة بقميص الأندية، وذلك بعد الثنائية التي سجلها في المباراة الماضية أمام بلد الوليد.