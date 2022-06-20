ميسي يساهم في إعادة بصر مشجع أرجنتيني!

ساعد ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان، في إعادة البصر لشخص مصاب بالعمي منذ أكثر من 35 عامًا.

كريستيان جوجليلميت رجل أرجنتيني يبلغ من العمر 52 عامًا يعيش في مدنية روزاريو وأصيب بالعمى النهائي منذ 35 عامًا.

وبعد أن صار كفيفًا لأكثر من 3 عقود، جاء ميسي ليغير حياته إلى الأبد.

ميسي لا يصنع المعجزات على أرض الملعب بل وفي ميدان الحياة

أرسلت أخت كريستيان رسالة إلى مؤسسة ميسي الخيرية لتحكي لهم قصة أخاه، من أجل الحصول على المساعدة، والتى لم يكن يتوقعها.

وتواصلت المؤسسة معهما، من أجل التبرع لكريستيان بكاميرا من نوعية "OrCam MyEye 2"، من أجل المساهمة في استعادة جزء من بصره.

الكاميرا تعمل كقارئًا بصريًا يلتقط و يتعرف على الصور، ثم ينقل جميع المعلومات عن طريق الاتصال المسموع، وهو ما سياساعد كريستيان على قراءة الكتب والرسائل النصية.

وعلق كريستيان على مساهمة المؤسسة: "أعتقد أن ذلك سيساعدني كثيرًا في عملي، وهو رقمنة الكتب".

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