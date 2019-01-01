ميسي يسابق الزمن للعودة إلى برشلونة

ليو سيكون جاهزاً لمواجهة بيتيس..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكدت تقارير صحفية اقتراب ليونيل ميسي نجم برشلونة من العودة إلى صفوف الفريق، بعد الإصابة التي لحقت بساقه اليمنى قبل 13 يوماً، في يومه الأول بالتدريبات مع البلوجرانا هذا الموسم.

ولا زال ليو يفتقر للياقة اللازمة للعودة إلى التدريبات الجماعية، ولكنه على مر أمس –السبت- واليوم –الأحد- قد ضاعف جهده في التدريبات الفردية حتى يكون جاهزاً للعودة غداً.

على هذا النحو سيكون ليو مستعداً لخوض أولى مبارياته هذا الموسم ضد ريال بيتيس في كامب نو يوم السبت القادم.

وكان ميسي يريد اللحاق بمباراة الجمعة ضد أتلتيك بلباو، إلا أن المدرب إرنستو فالفيردي والجهاز الطبي أجبروه على عدم المخاطرة.

ويدرك ميسي حاجة الفريق إليه، في ظل إصابة لويس سواريز أيضاً في المباراة الأخيرة، لتبقى مسئولية قيادة الهجوم على عاتق أنتوان جريزمان الوافد الجديد.

يذكر أن البلوجرانا قد افتتح الليجا بشكل سلبي، بالخسارة أمام بلباو في سان ماميس بهدف نظيف سجله أريتز أدوريز.