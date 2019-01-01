ميسي يريد مواجهة إنتر وفالفيردي يرفض

ليونيل ميسي يسعى للتواجد في مواجهة برشلونة وإنتر في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نجم فريق برشلونة ليونيل ميسي يسعى للتواجد في مواجهة فريقه المقبلة أمام إنتر بدوري أبطال أوروبا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" والتي أكدت أن النجم الأرجنتيني قائد الفريق لا يريد الابتعاد عن مباريات إضافية بسبب الإصابة.

وشهدت حالة ميسي تحسنًا كبيرًا في الساعات الماضية حيث تحسنت استجابته للعلاج وأشارت تقارير لإمكانية تواجده لدقائق أمام إنتر.

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ويرفض المدير الفني للفريق إرنستو فالفيردي المخاطرة بالأرجنتيني الذي يغيب منذ بداية الموسم بسبب الإصابة وتكرارها.

وكان ميسي تغيب عن برشلونة منذ بداية الموسم الجاري بسبب الإصابة التي تعرض لها في التدريبات عقب مباراة كأس يوهان كرويف.

جدير بالذكر أن الجولة الأولى من دور المجموعات كانت قد شهدت تعادل برشلونة مع بروسيا دورتموند وإنتر مع سلافيا براجا.