ميسي يرفض تبديل قميصه مع لاعب ريمس في أول مبارياته مع باريس

ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الجديد يرفض تبادل القميص مع لاعب ريمس.

كشفت تقارير صحفية اليوم أن ليونيل ميسي قائد برشلونة السابق ولاعب باريس سان جيرمان الحالي قد رفض تبادل القمصان مع أحد نجوم ريمس.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، والتي أكدت أن ميسي رفض طلب اللاعب الهولندي ميتشل فان بيرجن في نهاية اللقاء.

لماذا رفض ميسي طلب لاعب ريمس؟

بحسب ما أكدت التقارير فميسي رفض تبادل القمصان بسبب قواعد التباعد الاجتماعي المفروضة بسبب فيروس كورونا.

ولم تستبعد الصحيفة أن يكون ميسي قد بادل القميص مع فان بيرجن في غرف الملابس بقميص نظيف غير ذلك الذي خاض به المباراة.

ما هو موقف ميسي من تبادل القمصان؟

لم تكن تلك هي المرة الأولى التي يرفض فيها ميسي علنًا تبديل قميصه مع أحدهم، فسبق أن رأيناه يرفض طلب ألفونسو ديفيس لاعب بايرن ميونخ.

ميسي قال في تصريحات سابقة إنه لا يحب عملية تبادل القمصان، بالرغم من امتلاكه لتشكيلة كبيرة من قمصان المنافسين.

وقال ميسي: "أنا لا أطلب تبادل القمصان، وعادة لا أقوم بهذا الأمر بعد المباريات، لكنني طلبت قميص زين الدين زيدان سابقًا".

وأضاف: "لو كان هناك لاعبًا أرجنتينيًا في الفريق الخصم أقوم بتبادل القميص معه، لكن لو لم يسألني أحدهم لا أفعل ذلك".

جدير بالذكر أن ميسي كان قد شارك لـ24 دقيقة ولم يترك بصمة واضحة في أرض الملعب حيث انتهت المباراة بفوز باريس سان جيرمان بهدفين نظيفين تم تسجيلهما قبل نزوله.

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