ميسي يخطف نقطة لبرشلونة من أمام فالنسيا في كامب نو

ميسي يسجل مرتين في تعادل برشلونة بهدفين لمثليهما أمام فريق فالنسيا في لقاء الجولة الـ 22 من الدوري الإسباني والذي أقيم على ملعب كامب نو.

فيسبوك تويتر علي رفعت

تعادل اليوم فريق برشلونة أمام نظيره فالنسيا بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن لقاءات الجولة الـ 22 من الدوري الإسباني على ملعب الكامب نو.

بدأت المباراة بشكل قوي من قبل الضيوف حيث سدد دانيل باريخو كرة كادت تتحول لهدف لو كان الحارس ليس تير شتيجن الذي تصدى لكرة الدقيقة الثالثة ببراعة، قبل أن يكافئه القائم ويمنع متابعة الروسي تشيريشيف.

رد برشلونة سريعًا وحاول السيطرة على الكرة وبالفعل في الدقيقة العاشرة كاد سميديو أن يعدل النتيجة لكن الكرة تحولت لضربة ركنية للنادي الكتالوني.

وسدد كوتينيو كرة رائعة في الدقيقة الـ 15 منعها مواطنه البرازيلي نيتو من سكون شباك فالنسيا ومنع برشلونة من تعديل النتيجة التي استمرت بتقدم الخفافيش.

وفي الدقيقة الـ 24 من عمر اللقاء جاء الهدف الأول من كيفين جاميرو الذي تلقى هدية من قبل رودريجيو ووجد نفسه منفردًا بتير شتيجن.

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وبمرور الدقائق لم يظهر رد الفعل من برشلونة لكن جاءت مرتدة جديدة لصالح فالنسيا انتهت باحتساب ركلة جزاء على سيرجي روبيرتو في الدقيقة الـ 31 حولها باريخو للهدف الثاني لفالنسيا.

وسجل ليونيل ميسي الهدف الأول لفريق برشلونة من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 39 من عمر اللقاء كان قد حصل عليها نيسلون سيميدو الذي غادر الملعب لاحقًا بين الشوطين لصالح جوردي ألبا.

كثف برشلونة من محاولاته في نهاية الشوط الأول وكاد أن يسجل الهدف الثاني مرتين الأولى أبعدها نيتو من تسديدة ليونيل ميسي والثانية أبعدها القائم من تسديدة روبيرتو.

هجم برشلونة بكل ما لديه من قوة مع بداية الشوط الثاني ومن نيتو هدفًا جديدًا في الدقيقة الـ 47 من ليونيل ميسي ثم كرر الإنقاذ أمام تسديدة الشاب كارليس إلينا بالدقيقة الـ 52.

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نجح فالنسيا في الصمود لعدة دقائق أمام حصار برشلونة وضغطه المستمر قبل أن يبدأ في الخروج من خطوطه الخلفية ليهدر الخفافيش هدفًا محققًا في الدقيقة 63 عن طريق رودريجيو الذي ضل الطريق للمرمى رغم خلوه من تير شتيجن.

جاء الرد سريعًا من برشلونة بهدف ثاني سجله ميسي من تسديدة من خارج منطقة الجزاء بعد أن قام سواريز بمجهود فردي خرافي لقى به اهتمام كل مدافعي الضيوف.

برشلونة حاول كثيرًا خلال المباراة أن يتقدم لكن دون فائدة بعد أن دفاع فالنسيا بكل ما لديه من قوة، وترك الهجوم لسرعات مينا ورودريجيو.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد برشلونة للنقطة رقم 50 في صدارة ترتيب الدوري الإسباني بفارق ست نقاط عن صاحب المركز الثاني أتيلتيكو مدريد وللروخي بلاكوس مباراة أمام ريال بيتيس يخوضها بالغد الأحد.