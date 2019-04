ميسي يحطم عقدة ربع نهائي الأبطال

ويعمق قوة سجله أمام الإنجليز..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تقدم برشلونة على مانشستر يونايتد بهدفين دون رد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب كامب نو.

سجل الهدفين ليونيل ميسي في الدقيقتين 16 و20 من زمن الشوط الأول.

24 - ’s Lionel Messi has scored 24 goals in 32 games against English opponents, more than any other player in the competition. Unstoppable. #FCBMUN pic.twitter.com/laLDNO6gFa — OptaJoe (@OptaJoe) April 16, 2019

بذلك يصل ميسي إلى الهدف رقم 24 في 32 مباراة ضد الفرق الإنجليزية في دوري أبطال أوروبا، أكثر من أي لاعب آخر في المسابقة.

2013 - Lionel Messi has scored in the #UCL's Quarter Finals for the first time after 12 games in this round (50 shots) since April 2013 in París. Sticker pic.twitter.com/dVMVA3OuR9 — OptaJose (@OptaJose) April 16, 2019

أيضاً حطم ليو عقدة ربع النهائي الذي لم يسجل به في آخر 12 مباراة بعد 50 تسديدة، وتحديداً منذ إبريل 2013 ضد باريس سان جيرمان.

Lionel Messi has scored 45+ goals in eight seperate seasons as a professional.



2018/19 = 45 goals

2017/18 = 45 goals

2016/17 = 54 goals

2014/15 = 58 goals

2012/13 = 60 goals

2011/12 = 73 goals

2010/11 = 53 goals

2009/10 = 47 goals pic.twitter.com/QV70upbzOm — Football on BT Sport (@btsportfootball) April 16, 2019

أخيراً سجل ميسي 45 هدفاً أو أكثر في 8 مواسم مستقلة كمحترف، بدايةً من 2009-2010 وحتى الموسم الجاري، بغياب موسمي 2013-2014 و2015-2016.