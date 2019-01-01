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الدوري الاسباني الدرجة الأولى

ميسي يحطم رقمًا جديدًا ويواصل قيادة برشلونة بأهدافه

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Getty Images
ليونيل ميسي يسجل 30 هدفًا فأكثر بقميص برشلونة للموسم الحادي عشر له تواليًا

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تحطيم الأرقام القياسية مع كل هدف يسجله أو يصنعه مع برشلونة خلال الموسم الحالي.

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وكان ميسي قد سجل هدف برشلونة الأول في شباك بلد الوليد في شوط المباراة الأول الذي تقدم فيه برشلونة بهدف للا شيء.

وسجل ميسي هدفه من ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء بعدما تمت عرقلة جيرارد بيكيه من قبل مدافع نادي بلد الوليد، ليسجلها ميسي بنجاح.

وبهذا الهدف، وصل ميسي إلى هدفه رقم 30 مع برشلونة هذا الموسم في مختلف المستويات، ليسجل 30 هدفًا فأكثر للموسم الحادي عشر له تواليًا.

ووصل ليونيل ميسي بهذا الهدف أيضًا إلى هدفه رقم 22 على مستوى الدوري الإسباني فيما يخص الموسم الحالي، مواصلًا التحليق في صدارة الهدافين.

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يذكر أن ليونيل ميسي كان قد توج بجائزة هداف الدوري الإسباني وهداف الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى للموسمين الماضيين.

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