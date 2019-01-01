ميسي يحطم رقمًا جديدًا ويواصل قيادة برشلونة بأهدافه

ليونيل ميسي يسجل 30 هدفًا فأكثر بقميص برشلونة للموسم الحادي عشر له تواليًا

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تحطيم الأرقام القياسية مع كل هدف يسجله أو يصنعه مع برشلونة خلال الموسم الحالي.

وكان ميسي قد سجل هدف برشلونة الأول في شباك بلد الوليد في شوط المباراة الأول الذي تقدم فيه برشلونة بهدف للا شيء.

وسجل ميسي هدفه من ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء بعدما تمت عرقلة جيرارد بيكيه من قبل مدافع نادي بلد الوليد، ليسجلها ميسي بنجاح.

30 - Lionel Messi has scored 30+ goals in each of his last 11 seasons for @FCBarcelona in all competitions. Extraterrestrial. pic.twitter.com/abyokCMS2V

— OptaJose (@OptaJose) ١٦ فبراير ٢٠١٩

وبهذا الهدف، وصل ميسي إلى هدفه رقم 30 مع برشلونة هذا الموسم في مختلف المستويات، ليسجل 30 هدفًا فأكثر للموسم الحادي عشر له تواليًا.

ووصل ليونيل ميسي بهذا الهدف أيضًا إلى هدفه رقم 22 على مستوى الدوري الإسباني فيما يخص الموسم الحالي، مواصلًا التحليق في صدارة الهدافين.

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يذكر أن ليونيل ميسي كان قد توج بجائزة هداف الدوري الإسباني وهداف الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى للموسمين الماضيين.