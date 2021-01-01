ميسي يتفوق على نفسه مجددًا.. رقم تاريخي وفاعلية الأبطال أمام فالنسيا

البرغوث لا يتوقف..

قدّم ليونيل ميسي مباراة أكثر من رائعة مع برشلونة أمام فالنسيا، وقاد النادي الكتالوني لانتصار صعب على الخفافيش في ميستايا بثلاثية لهدفين.

لكن ما الذي قدمه البرغوث؟ المعروف حتمًا تسجيله لهدفين وصناعته لآخر لأنطوان جريزمان، ولكن خلف هذا خلّف الأرجنتيني تألقًا من نوع خاص.

البداية من هدف ميسي الثاني، الذي أتى من ركلة حرة، وجعل إجمالي ما سجله من ركلات حرة في مسيرته كلها 56 هدفًا، 50 منهم مع برشلونة.

هكذا، يصبح صاحب الـ33 عامًا هو أكثر اللاعبين النشطين حاليًا في عالم كرة القدم سجيلًا للأهداف من ركلات حرة.

في المباراة، سدد ميسي إجمالًا 4 تسديدات، أسكن 2 منهم المرمى، فيما أتت واحدة خارج المرمى تمامًا، وأخرى تصدت لها أجساد مدافعي فالنسيا.

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قدّم ميسي تمريرة حاسمة وتمريرة مفتاحية، كما قام بسبع مراوغات، ست منها كُللت بالنجاح، في إشارة إلى تألق استثنائي حقًا من الليو.

اشترك ميسي في 14 التحامًا أرضيًا، نجح في 9 منهم، كما لمس الكرة في 115 مرة، وخسر الكرة خلالهم 25 مرة فقط.

ووجبت الإشارة في النهاية إلى أن هدفي ميسي جعلاه تقريبًا يحسم لقب هداف الدوري الإسباني لصالحه بوصوله إلى 28 هدفًا هذا الموسم ، بفارق 7 عن أقرب الملاحقين، كريم بنزيما.