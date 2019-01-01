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ميسي يتسبب في رفض النصر الإماراتي مواجهة برشلونة بدلًا من أرسنال

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Messi Vs Buffon
العميد كان يبحث عن مباراة عالمية لافتتاح استاد آل مكتوم

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

واجه النصر الإماراتي اليوم الثلاثاء، أرسنال الإنجليزي، في إطار احتفاليته بافتتاح استاد آل مكتوم في شكله الجديد.

حمدان بن راشد آل مكتوم؛ نائب حاكم دبي ووزير المالية ورئيس نادي النصر، قام بتدشين افتتاحية الاستاد، بعد أعمال التطوير التي وقع به. (طالع التفاصيل)

وأوضح علي سعيد الكعبي؛ معلق مواجهة العميد أمام الجانزر أن عبد الرحمن الشوارب؛ رئيس شركة النصر لكرة القدم، أخبره بأن برشلونة الإسباني كان هو الخيار الأول لمشاركة الفريق احتفاله بافتتاح الاستاد في حلته الجديدة، ووافق مسؤولو البرسا على عرض النصر إلا أن الأخير رفض في النهاية.

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وجاء رفض مسؤولو النصر بعدما وافق برشلونة على خوض المباراة دون نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

يذكر أن مواجهة العميد أمام الجانرز انتهت بفوز الأخير بثلاثية سجلها كارل جنكينسون ولاكازيت وتيريس جون، مقابل هدفين، أحرزهما روني فيرنانديز وخالد جلال.

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