ميسي يتدخل .. الأرجنتيني يرفض رحيل نيمار عن باريس سان جيرمان

ليونيل ميسي يقول كلمته.

كشفت تقارير صحفية عن رفض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بشكل كامل لعملية رحيل البرازيلي نيمار دا سيلفا عن صفوف باريس سان جيرمان.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لا ناسيونال"، والتي أكدت أن ميسي يتعامل مع الأمر كأنه يخصه هو شخصيًا وليس نيمار.

وكانت تقارير صحفية قد خرجت وأكدت أن النجم البرازيلي غاضب مما يحدث مع في باريس سان جيرمان ويفكر في الرحيل عن صفوف النادي.

وكان الخليفي قد تم سؤاله عن إمكانية بيع نيمار في الصيف الجاري ولم ينف الأمر بل تحدث عن سوء أداء اللاعبين في الموسم المنصرم.

وقال الخليفي ردًا على السؤال: "رحيل نيمار؟ ما أستطيع قوله إننا نتوقع أن يلعب الجميع بشكل أفضل مما لعبوا في الموسم الماضي".

وأوضحت الصحيفة أن ليونيل الذي أمضى عامًا واحدًا فقط مع نيمار بعد أن رحل البرازيلي إلى باريس سان جيرمان في 2017 غير مستعد لرحيل لاعب سانتوس السابق.

يأتي هذا في الوقت الذي أكدت فيه تقارير صحفية عديدة أن عقد نيمار به بند تم تفعيله بشكل تلقائي يبقي عليه في باريس حتى 2027.