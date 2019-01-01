ميسي يتخطى إنييستا ويصبح ثاني أكثر من مثل برشلونة في دوري الأبطال!

النجم الأرجنتيني يصنع التاريخ مجددًا مع برشلونة برقم قياسي في دوري الأبطال

فيسبوك تويتر محمد عماد

سجل ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة رقمًا قياسيًا شخصيًا جديدًا بمشاركته ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في المباراة التي استضافها ملعب أولدترافورد.

فضلًا عن أهدافه التي سكنت شباك الحارس ديفيد دي خيا وزيادة أرقامه التهديفية مع البلوجرانا في دوري أبطال أوروبا، أصبح ميسي ثاني أكثر لاعب مشاركة في تاريخ برشلونة في بطولة دوري أبطال أوروبا متخطيًا قائد الفريق السابق أندريس إنييستا.

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ويعتبر تشافي هيرنانديز أكثر لاعبي برشلونة ظهورًا في دوري الأبطال بواقع 157 مباراة، بينما ميسي 133 مباراة وأندريس إنييستا 132 مباراة فيما يأتي كارليس بويول رابعاً بـ 120 مباراة.

أما المركز الخامس فهو من نصيب الحارس السابق للفريق الإسباني فيكتور فالديز برصيد 110 مباراة.

يذكر أن ميسي البالغ من العُمر 32 عامًا كان قد توج بدوري الأبطال أربع مرات في مسيرته مع النادي الكتالوني.

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